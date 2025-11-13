Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:
Jogo de Palavra
Jogo de Palavra com Valdo
13 nov, 2025 • Rui Miguel Tovar
Memorável, a presença de Valdo na Renascença. Todas as respostas têm um enquadramento, o facto em si e a estória associada. Começámos por falar da seleção brasileira e só muito depois é que chegámos à final da Taça dos Campeões pelo Benfica em 1990. Com o tempo já a derrapar, o ás de trunfo com a aventura no PSG, ao lado de Artur Jorge.
