Valdo: "O meu pai é que era craque e ainda hoje sou conhecido como o filho do Guinga"
13 nov, 2025 • Rui Miguel Tovar
Memorável, a presença de Valdo na Renascença. Todas as respostas têm um enquadramento, o facto em si e a estória associada. Começámos por falar da seleção brasileira e só muito depois é que chegámos à final da Taça dos Campeões pelo Benfica em 1990. Com o tempo já a derrapar, o ás de trunfo com a aventura no PSG, ao lado de Artur Jorge.
