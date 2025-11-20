Pauleta. "Assinei pelo Benfica do Vale e Azevedo e o Salamanca não me deixou sair"
20 nov, 2025 • Rui Miguel Tovar
Senhoras e senhores, diretamente dos Açores, eis o melhor marcador português de sempre na Taça UEFA/Liga Europa e o primeiro jogador a ultrapassar Eusébio em número de golos na seleção. A história de vida de Pauleta é um hino à persistência e o simples facto de se ter estreado por Portugal sem ter feito um único jogo na 1.ª divisão, seja portuguesa ou espanhola, já é mais de meio caminho andado para uma vénia
