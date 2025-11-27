Luís Martins. "Apanhei o Arshavin no Zenit a ler 'Memorial do Convento', do José Saramago"
27 nov, 2025
Apanha Ronaldo, Quaresma, Patrício, Carriço e Paim nas camadas jovens do Sporting, é campeão nacional sub17 e sub19 antes de convive com os treinos de Bölöni às escondidas e de se aventurar como adjunto de Villas-Boas em Inglaterra (Tottenham) e na Rússia (Zenit)
