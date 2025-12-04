Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:
Jogo de Palavra
Jogo de Palavra com Oceano
04 dez, 2025 • Rui Miguel Tovar
Capitão do Sporting na Supertaça 1987 e Taça de Portugal 1995, é o autor do último golo no Atocha e também o primeiro no Anoeta, sempre pela Real Sociedad, onde é treinado por Toshack, o homem que o aceita com apenas um treino à experiência no Estádio José Alvalade.
