José Manuel Freitas. "Se tem nascido na Alemanha ou em Itália, o Chalana tinha sido Bola de Ouro umas três ou quatro vezes"
11 dez, 2025 • Rui Miguel Tovar
Maradona, Zidane e Fenómeno. Eis o top 3 da sua vida, sem Ronaldo nem Messi metidos ao barulho. Em mês de festejar meio século de jornalismo, José Manuel Freitas fala ainda do pai (Amadeu José de Freitas), do choro compulsivo de Fernando Mamede e do ouro de Carlos Lopes em 1984 e também dos treinos do Brasil no Mundial-98, em França, onde a aliança de comprometido do Fenómeno dá que falar (e de que maneira).
