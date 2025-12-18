Bruno Basto. "O meu único golo no Benfica é ao FC Porto do Vítor Baía e com o pé direito... Costumo dizer, errar é humano"
18 dez, 2025 • Rui Miguel Tovar
Lateral português recorda a dica de Preud'homme sobre pitons de borracha (e alumínio), os cruzamentos para Pauleta no Bordéus, as lágrimas derramadas pela ausência no Mundial-2006, as chamadas diárias de Gullit para assinar pelo Feyenoord e o crescimento humano na formação do Benfica, conduzido por homens de bom fundo como Nené, Jaime Graça, Arnaldo Cunha, entre outros.
