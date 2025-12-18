Jogo de Palavra, As Entrevistas de Rui Miguel Tovar
Todas as semanas o jornalista Rui Miguel Tovar entrevista uma personalidade do mundo do desporto para uma conversa divertida e surpreendente. Um episódio novo todas as quintas-feiras.
A+ / A-
Arquivo
Jogo de Palavra com Bruno Basto

Jogo de Palavra

Jogo de Palavra com Bruno Basto

18 dez, 2025


Lateral português recorda a dica de Preud'homme sobre pitons de borracha (e alumínio), os cruzamentos para Pauleta no Bordéus, as lágrimas derramadas pela ausência no Mundial-2006, as chamadas diárias de Gullit para assinar pelo Feyenoord e o crescimento humano na formação do Benfica, conduzido por homens de bom fundo como Nené, Jaime Graça, Arnaldo Cunha, entre outros

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.