Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:
Embeber o código HTML
Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:
Copiar o link do audio
Copie o seguinte endereço para inserir no seu leitor de audios preferido:
Copiar o link do audio
Copie o seguinte endereço para inserir no seu leitor de audios preferido:
Jogo de Palavra
José Carlos Freitas. "Cheguei a Camarate uma hora depois do acidente e saíram quatro fotografias minhas no jornal"
25 dez, 2025 • Rui Miguel Tovar
José Carlos Freitas é o convidado desta semana do programa Jogo de Palavra. O agora comentador da SIC faz história com o trágico acidente de Sá Carneiro antes de acompanhar a seleção portuguesa em dois desastres futebolísticos, em 1986 (como jornalista) e 2002 (assessor de imprensa da federação).
Veja a entrevista a José Carlos Freitas em vídeo:
"O Figo viu os penáltis com a Inglaterra do Euro 2004 no balneário, com duas virgens na mão"
Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.