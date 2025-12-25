Jogo de Palavra, As Entrevistas de Rui Miguel Tovar
Todas as semanas o jornalista Rui Miguel Tovar entrevista uma personalidade do mundo do desporto para uma conversa divertida e surpreendente. Um episódio novo todas as quintas-feiras.
"O Figo viu os penáltis com a Inglaterra do Euro 2004 no balneário, com duas virgens na mão"

Jogo de Palavra

José Carlos Freitas. "Cheguei a Camarate uma hora depois do acidente e saíram quatro fotografias minhas no jornal"

25 dez, 2025 • Rui Miguel Tovar


José Carlos Freitas é o convidado desta semana do programa Jogo de Palavra. O agora comentador da SIC faz história com o trágico acidente de Sá Carneiro antes de acompanhar a seleção portuguesa em dois desastres futebolísticos, em 1986 (como jornalista) e 2002 (assessor de imprensa da federação).

Veja a entrevista a José Carlos Freitas em vídeo:

