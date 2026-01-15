Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:
Jogo de Palavra
Jogo de Palavra com Armando Sá
15 jan, 2026 • Rui Miguel Tovar
É um 10 puro no Casal de São Brás, onde lhe chamam Pelé, antes de se fazer lateral na formação do Belenenses. Ganha a Taça de Portugal pelo Benfica de Camacho e aventura-se no estrangeiro, primeiro Espanha, depois Inglaterra, finalmente Irão. Agora é treinador no Canadá
