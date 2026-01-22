Alexandre Santos. "Sair do Egito e assinar pelo FC Porto foi à Prison Break"
22 jan, 2026 • Rui Miguel Tovar
Adjunto de Peseiro em três continentes, faz-se à vida como treinador principal em 2017-18. Daí para cá, treina Matheus Nunes no Estoril e Gonçalo Inácio no Sporting, ambos nos sub-23, antes de se afirmar em pleno no Petro Luanda, com seis títulos seguidos, entre três campeonatos e outras tantas Taças de Angola.
