Tulipa. "Fui o primeiro internacional pelo Salgueiros"
29 jan, 2026
Internacional AA no Torneio Skydome, no Canadá, onde a selecção ganha o primeiro torneio de sempre em 1995, Tulipa já havia sido campeão mundial sub20 em 1991, como suplente utilizado e, imagine-se, substituído na final vs. Brasil, na Luz. Formado no FC Porto, ganha uma Taça de Portugal pelo Boavista e é agora treinador do Ararat, na Arménia.
