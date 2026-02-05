Jogo de Palavra, As Entrevistas de Rui Miguel Tovar
Todas as semanas o jornalista Rui Miguel Tovar entrevista uma personalidade do mundo do desporto para uma conversa divertida e surpreendente. Um episódio novo todas as quintas-feiras.
Fernando Santos. "O meu primeiro ídolo foi o Costa Pereira. E o mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

05 fev, 2026 • Rui Miguel Tovar


Ponto prévio: é uma entrevista da sua carreira como jogador, só jogador, entre Benfica, Estoril e Marítimo, com muito Jimmy Hagan e António Medeiros mais uns pozinhos de Manuel de Oliveira, Mário Wilson e Fernando Peres, 'o primeiro treinador a treinar a linha do fora-de-jogo'

Veja a entrevista a Fernando Santos, em vídeo:

