Jogo de Palavra
Jogo de Palavra com Fernando Santos
05 fev, 2026 • Rui Miguel Tovar
Ponto prévio: é uma entrevista da sua carreira como jogador, só jogador, entre Benfica, Estoril e Marítimo, com muito Jimmy Hagan e António Medeiros mais uns pozinhos de Manuel de Oliveira, Mário Wilson e Fernando Peres, 'o primeiro treinador a treinar a linha do fora-de-jogo'
