Jogo de Palavra
Jogo de Palavra com Roberto Martínez
12 fev, 2026 • Rui Miguel Tovar
É engraçado, o selecionador português: fala sempre na terceira pessoa do plural, ganhamos, descemos, fizemos, marcámos e por aí fora. Roberto recebe-nos na Cidade do Futebol para falar dos Three Amigos, do título de campeão da 2.ª divisão pelo Swansea, da conquista da Taça pelo Wigan e da aventura no Everton Everton, onde 'jogámos [lá está] num estádio especial, o Goodison Park, onde o nosso [dúvidas?] Portugal eliminou a Coreia do Norte em 1966'
