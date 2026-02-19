Jogo de Palavra, As Entrevistas de Rui Miguel Tovar
Todas as semanas o jornalista Rui Miguel Tovar entrevista uma personalidade do mundo do desporto para uma conversa divertida e surpreendente. Um episódio novo todas as quintas-feiras.
Jogo de Palavra com Diogo Luís

Jogo de Palavra

Jogo de Palavra com Diogo Luís

19 fev, 2026


Homem da comunicação e doutor com canudo, o esquerdino fala em "Jogo de Palavra" dos três golos à Espanha, do futebol p'rá frente de Nené, das fintas de Chalana nos treinos e da chamada de Mourinho no Benfica em 2000.

