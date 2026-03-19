Jogo de Palavra
Mourinho. "Estava no Barcelona e sou convidado para treinar o Braga. Tenho aquele impulso e o meu pai diz-me 'tem juízo'"
19 mar, 2026 • Rui Miguel Tovar
O dia do pai é quando um homem quiser? Seja feita a vossa vontade, é hoje e não se fala mais nisso. Ou melhor, fala-se. E de que maneira. José Mourinho recebe-nos no centro de estágio do Benfica para recordar o pai, guarda-redes de proezas incalculáveis (defende penáltis de Eusébio, Matateu e Yazalde) e também treinador de classe upa upa (sobe quatro equipas em anos seguidos, entre Caldas 1978, U. Leiria 1979, Amora 1980 e Rio Ave 1981)
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