Jogo de Palavra, As Entrevistas de Rui Miguel Tovar
Todas as semanas o jornalista Rui Miguel Tovar entrevista uma personalidade do mundo do desporto para uma conversa divertida e surpreendente. Um episódio novo todas as quintas-feiras.
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Jogo de Palavra

Jogo de Palavra com Carlos Godinho

26 mar, 2026 • Rui Miguel Tovar


Craque da federação portuguesa de futebol durante 50 anos, de 1974 até 2024, elogia a capacidade organizativa de Carlos Queiroz, da humanidade de Scolari (murro a Dragutinovic, incluído), das luvas de Ricardo e da sugestão da GNR em levar de helicóptero os jogadores de Alcochete para o Estádio da Luz no dia da final do Euro-2004

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