Jogo de Palavra
Jogo de Palavra com Carlos Godinho
26 mar, 2026 • Rui Miguel Tovar
Craque da federação portuguesa de futebol durante 50 anos, de 1974 até 2024, elogia a capacidade organizativa de Carlos Queiroz, da humanidade de Scolari (murro a Dragutinovic, incluído), das luvas de Ricardo e da sugestão da GNR em levar de helicóptero os jogadores de Alcochete para o Estádio da Luz no dia da final do Euro-2004
26 mar, 2026
Carlos Godinho. "O Paulo Fragoso e o João Chaves, da Renascença, levam a camisola e as botas do Makukula para o Cazaquistão e é ele quem marca o golo"
19 mar, 2026
Mourinho. "Estava no Barcelona e sou convidado para treinar o Braga. Tenho aquele impulso e o meu pai diz-me 'tem juízo'"
12 mar, 2026
Jogo de Palavra com Bino
05 mar, 2026
Jogo de Palavra com João Peixe
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