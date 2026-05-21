Jogo de Palavra
Jogo de Palavra com karatecas
21 mai, 2026 • Rui Miguel Tovar
Ana Cruz, Natasha Fernandes, Beatriz Portal e Inês Oliveira. De uma assentada, o histórico do "Jogo de Palavra" passa de zero para quatro convidadas. Isso mesmo, senhoras e senhores, convidadas. No feminino é que nos entendemos. E vestidos a preceito, de kimono. Ouçam-nas, vale a pena. E porque vão ganhar medalha nos Europeus de karaté, em Frankfurt.
14 mai, 2026
Jogo de Palavra com Tozé Marreco
07 mai, 2026
Jogo de Palavra com Bilro
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