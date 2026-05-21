Jogo de Palavra, As Entrevistas de Rui Miguel Tovar
Todas as semanas o jornalista Rui Miguel Tovar entrevista uma personalidade do mundo do desporto para uma conversa divertida e surpreendente. Um episódio novo todas as quintas-feiras.
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Jogo de Palavra

Karaté. “Vamos ser sinceras, o Japão está noutra dimensão; nós fomos campeãs mundiais”

21 mai, 2026 • Rui Miguel Tovar


Ana Cruz, Natasha Fernandes, Beatriz Portal e Inês Oliveira. De uma assentada, o histórico do "Jogo de Palavra" passa de zero para quatro convidadas. Isso mesmo, senhoras e senhores, convidadas. No feminino é que nos entendemos. E vestidos a preceito, de kimono. Ouçam-nas, vale a pena. E porque vão ganhar medalha nos Europeus de karaté, em Frankfurt.

Karaté. “Vamos ser sinceras, o Japão está noutra dimensão; nós fomos campeãs mundiais”
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