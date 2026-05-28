Jogo de Palavra, As Entrevistas de Rui Miguel Tovar
Todas as semanas o jornalista Rui Miguel Tovar entrevista uma personalidade do mundo do desporto para uma conversa divertida e surpreendente. Um episódio novo todas as quintas-feiras.
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Jogo de Palavra com Campeões de 1966 a 2016

Jogo de Palavra

Jogo de Palavra com Campeões de 1966 e 2016

28 mai, 2026 • Rui Miguel Tovar


O Jogo de Palavra gravado ao vivo esta quinta-feira, durante a 4.ª Conferência Bola Branca, no auditório da Renascença, em Lisboa reuniu os campeões Fernando Santos, António Simões e Ribeiro Cristóvão. A edição especial reuniu nomes do futebol e da vida pública como Luís Montenegro, André Villas-Boas, Pepijn Lijnders, Antonio Gagliardi, Pedro Proença e Reinaldo Teixeira.

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