Jogo de Palavra
Jogo de Palavra com Campeões de 1966 e 2016
28 mai, 2026 • Rui Miguel Tovar
O Jogo de Palavra gravado ao vivo esta quinta-feira, durante a 4.ª Conferência Bola Branca, no auditório da Renascença, em Lisboa reuniu os campeões Fernando Santos, António Simões e Ribeiro Cristóvão. A edição especial reuniu nomes do futebol e da vida pública como Luís Montenegro, André Villas-Boas, Pepijn Lijnders, Antonio Gagliardi, Pedro Proença e Reinaldo Teixeira.
28 mai, 2026
Campeões de 1966 a 2016: Rui Miguel Tovar com Fernando Santos, António Simões e Ribeiro Cristóvão
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