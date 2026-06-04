Jogo de Palavra, As Entrevistas de Rui Miguel Tovar
Todas as semanas o jornalista Rui Miguel Tovar entrevista uma personalidade do mundo do desporto para uma conversa divertida e surpreendente. Um episódio novo todas as quintas-feiras.
A+ / A-
Arquivo

Jogo de Palavra

Rui Bento: "No Boavista do Jaime Pacheco, era mais difícil o treino que o jogo"

04 jun, 2026 • Rui Miguel Tovar


Quando é mais novo, Rui Bento quer ser Paul Breitner e joga com as meias caídas e tudo. Depois faz-se número 10 em Silves, de onde é, e assina pelo Benfica. Sobe a sénior, com Eriksson, marca um golo (anulado) ao Arsenal, e arrepia caminho para o Boavista, no negócio de João Vieira Pinto. No Bessa, ganha uma Taça e duas Supertaças antes de se sagrar campeão nacional, em 2001. Um ano depois, é campeão, agora pelo Sporting, e lembra-se do primeiro treino de Cristiano Ronaldo, no Estádio Universitário.

Rui Bento: "No Boavista do Jaime Pacheco, era mais difícil o treino que o jogo"
Rui Bento: "No Boavista do Jaime Pacheco, era mais difícil o treino que o jogo"
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.