Jogo de Palavra
Rui Bento: "No Boavista do Jaime Pacheco, era mais difícil o treino que o jogo"
04 jun, 2026 • Rui Miguel Tovar
Quando é mais novo, Rui Bento quer ser Paul Breitner e joga com as meias caídas e tudo. Depois faz-se número 10 em Silves, de onde é, e assina pelo Benfica. Sobe a sénior, com Eriksson, marca um golo (anulado) ao Arsenal, e arrepia caminho para o Boavista, no negócio de João Vieira Pinto. No Bessa, ganha uma Taça e duas Supertaças antes de se sagrar campeão nacional, em 2001. Um ano depois, é campeão, agora pelo Sporting, e lembra-se do primeiro treino de Cristiano Ronaldo, no Estádio Universitário.
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