Jogo de Palavra
Paulo Catarino. “Nasci em cima da ponte 25 de Abril e a minha mãe biológica faleceu no parto”
11 jun, 2026 • Rui Miguel Tovar
Começou esta quinta-feira o Mundial e eis-nos a entrevistar o campeão mundial da boa disposição, das palavras certas na hora agá e dos golos infinitos. O avançado de 54 anos solta o verbo com histórias deliciosas do futebol e não só, desde a máscara da Lady Kata no Carnaval até à crítica do futebol moderno, em que é impossível aparecer um talento como Futre
11 jun, 2026
Jogo de Palavra com Paulo Catarino
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