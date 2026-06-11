Jogo de Palavra, As Entrevistas de Rui Miguel Tovar
Todas as semanas o jornalista Rui Miguel Tovar entrevista uma personalidade do mundo do desporto para uma conversa divertida e surpreendente. Um episódio novo todas as quintas-feiras.
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Jogo de Palavra

Paulo Catarino. “Nasci em cima da ponte 25 de Abril e a minha mãe biológica faleceu no parto”

11 jun, 2026 • Rui Miguel Tovar


Começou esta quinta-feira o Mundial e eis-nos a entrevistar o campeão mundial da boa disposição, das palavras certas na hora agá e dos golos infinitos. O avançado de 54 anos solta o verbo com histórias deliciosas do futebol e não só, desde a máscara da Lady Kata no Carnaval até à crítica do futebol moderno, em que é impossível aparecer um talento como Futre

Paulo Catarino. “Nasci em cima da ponte 25 de Abril e a minha mãe biológica faleceu no parto”
Paulo Catarino. “Nasci em cima da ponte 25 de Abril e a minha mãe biológica faleceu no parto”
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