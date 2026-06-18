Jogo de Palavra
Simões. “Foi injusto o Eusébio não ser eleito o melhor jogador do Mundial-66”
18 jun, 2026 • Rui Miguel Tovar
António Simões saca o número 13 no sorteio das camisolas e convence Eusébio a trocar pelo 11. Começa aqui a história mais bonita de Portugal em Mundiais, há 60 anos.
11 jun, 2026
Jogo de Palavra com Paulo Catarino
11 jun, 2026
Paulo Catarino. “Nasci em cima da ponte 25 de Abril e a minha mãe biológica faleceu no parto”
04 jun, 2026
Jogo de Palavra com Rui Bento
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