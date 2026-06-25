Jogo de Palavra, As Entrevistas de Rui Miguel Tovar
Todas as semanas o jornalista Rui Miguel Tovar entrevista uma personalidade do mundo do desporto para uma conversa divertida e surpreendente. Um episódio novo todas as quintas-feiras.
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Jogo de Palavra

Inácio. "Dizia ao Robson... England 0 Portugal 1 e ele shiiiiit"

25 jun, 2026 • Rui Miguel Tovar


O lateral-esquerdo da seleção portuguesa no México fala sem medos dos problemas, das vicissitudes e das alegrias da (des)aventura de há 40 anos, desde Silva Resende até José Torres, passando por Futre.

Inácio. "Dizia ao Robson... England 0 Portugal 1 e ele shiiiiit"
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