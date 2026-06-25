Jogo de Palavra
Inácio. "Dizia ao Robson... England 0 Portugal 1 e ele shiiiiit"
25 jun, 2026 • Rui Miguel Tovar
O lateral-esquerdo da seleção portuguesa no México fala sem medos dos problemas, das vicissitudes e das alegrias da (des)aventura de há 40 anos, desde Silva Resende até José Torres, passando por Futre.
25 jun, 2026
Jogo de Palavra com Inácio
11 jun, 2026
Jogo de Palavra com Paulo Catarino
11 jun, 2026
Paulo Catarino. “Nasci em cima da ponte 25 de Abril e a minha mãe biológica faleceu no parto”
04 jun, 2026
Jogo de Palavra com Rui Bento
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