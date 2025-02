​Poderia Balsemão ter sido primeiro-ministro?

Longe de Portugal e a observar o que se passa no mundo talvez se ganhe maior distanciamento crítico.



Escrevo isto a propósito de um acontecimento que acompanho à distância – o intenso froufrou que percorre o país dos media e de alguns políticos e comentadores que pedem a demissão do primeiro-ministro.

Não sou amigo de Luís Montenegro e prezo a transparência na política. Quaisquer interesses económicos e empresariais de qualquer dirigente político devem ser devidamente publicitados e não escondidos. Se o primeiro-ministro não o fez oportunamente, andou mal e deve fazê-lo agora, sem deixar margem para dúvidas. A melhor forma de garantir a independência da sua atuação é através da maior transparência em situações como esta.

O escrutínio público e permanente é próprio das democracias e constitui ferramenta essencial da cidadania. Conhecido o seu passado empresarial, se o primeiro-ministro pisasse alguma linha vermelha não haveria como escapar ao julgamento legal e à avaliação política da sua atuação.

Por outro lado, é verdade que o primeiro-ministro geriu mal a situação do ponto de vista mediático. E também não faz sentido que enquanto chefe do Governo peça escusa sobre decisões que lhe competem. Deve, isso sim, respeitar todas as recomendações técnicas que lhe façam os organismos responsáveis no quadro, por exemplo, de um concurso público em que participe um cliente da empresa que fundou.

Outra coisa é achar que um primeiro-ministro, Montenegro incluído, não pode vir do mundo empresarial ou, pelo menos, não possa e não deva ter sido empresário; ou que deva exterminar a empresa quando acede a funções públicas.