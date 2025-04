Do fim do mundo para o Mundo Inteiro

Nesta segunda-feira, o mundo parou.

Segunda feira de Páscoa, um dia que parece escolhido a dedo divino para o adeus de Francisco.

Um adeus que o Papa pronunciou na ressurreição de Jesus, quando neste Domingo a todos abençoou e desejou Boa Páscoa.

Forte na fragilidade. Peregrino dos mais fracos. Corajoso contra ventos e marés. Assim foi Francisco até ao último dia. Assim foi Francisco no seu Pontificado. E assim foi Francisco como padre perseguido na Argentina, pelo poder que não tolerava a tolerância.

Francisco fez a diferença. Incomodou os acomodados, perturbou os indiferentes, rasgou portas e fronteiras.

A Igreja sem portas que a todos abriu é a mesma que João Paulo II pediu que escancarasse as portas a Cristo.

É uma Igreja decididamente dedicada aos mais fracos e cujo amor ao próximo não escolhe fronteiras. E Francisco sublinhou isso mesmo. Também por palavras, mas sobretudo por gestos.

O Papa não esqueceu ninguém. Mesmo aqueles que a vontade humana não quer deixar nascer ou aqueles que o egoísmo humano quer depressa ver morrer.

Mas se o aborto e a eutanásia foram para Francisco dores permanentes, o Papa nunca deixou cair outros que muitos não querem levantar: refugiados e pobres; presos e doentes; vítimas de catástrofes e de inúmeras guerras. Guerras em todos os horizontes: Sudão, Congo, Moçambique, Nigéria, entre muitas outras. Mas também na Ucrânia. E também na terra de Jesus.

Bateu sempre à porta da paz, implorou-a e rezou-a, ainda que perante o olhar desconfiado dos líderes que fazem da guerra uma suposta tábua de sobrevivência, que não de salvação.

A pandemia sinalizou-o como pastor universal, paladino da esperança, quando a incerteza gerava dor e medo universais.

As imagens e as palavras de Francisco em São Pedro, sozinho, mas acompanhado pelo mundo inteiro, evidenciaram bálsamo e esperança contra todas as evidências.

Monstruosidade foi como classificou a pedofilia na Igreja, a cujas vítimas pediu perdão e a quem dedicou tempo e espaço de diálogo. Sem abdicar da exigência normativa, que para todos devia ser clara e óbvia.

Em Fátima, lembrou-nos que temos ‘Mãe’. E mais tarde, em Lisboa, foi direto ao coração dos jovens, dos jovens todos, mesmo todos, todos.

Veio do fim do mundo, para o mundo inteiro. E deixou-nos a seguir à Páscoa de Jesus. Entregando o testemunho ao novo Bispo de Roma que em Maio, no mês de Maria, a Igreja dará ao mundo.