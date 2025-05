O fumo branco da paz

Este interesse não é novo, mas torna-se ainda mais significativo nas sociedades que mais se foram afastando da Igreja e de Deus. Sociedades cuja cultura privilegiou o visível e desvalorizou o invisível. Sociedades focadas no material em detrimento do espiritual.

Milhões e milhões de pessoas em todo o mundo, crentes uns, outros nem tanto, gente de todas as condições e culturas e mesmo de outras fés, defensores, críticos e adversários da Igreja Católica e ainda governos e centros de decisão internacional – todos acompanharam a doença e morte de Francisco, depois o funeral e o Conclave que o seu falecimento suscitou e que agora culmina na eleição do novo Papa, Leão XIV.

Os que tanto falam em crise da Igreja terão seguramente dificuldade em justificar a singular atenção, universalmente dedicada à escolha do sucessor de Pedro e chefe da Igreja Católica.

Porém, para além de todas as dúvidas ou críticas e apesar dos escândalos que as dioceses e a própria Santa Sé reconhecem e combatem, o mundo percebe na Igreja e no Papa, uma liderança com peso e alcance diferentes.

Mesmo os não crentes identificam nos Papas que melhor conheceram a credibilidade que falta a muitos outros líderes.

É difícil encontrar figuras de relevo internacional que nas últimas décadas tenham excedido ou aproximado do nível de São João Paulo II, Bento XVI ou Francisco - todos muito diferentes, todos profundamente crentes e cada um a seu modo, altamente influentes.

Para os católicos, cada Papa é o sucessor de Pedro que nos confirma na fé em Jesus, mas para muitos não crentes, o chefe da Igreja Católica é uma referência internacional de paz e compaixão que não encontra paralelo, a nível mundial.

E se isso é verdade nas últimas décadas, basta olhar para os atuais líderes de grandes ou médias potências mundiais, para se perceber ainda melhor o contraste.

Em vez de confiança inspiram receio, nalguns casos medo e noutros pânico. E outros tantos governantes, pelo contrário, são suficientemente insípidos ou frágeis para resistirem ou contrabalançarem a atuação de todos os anteriores.