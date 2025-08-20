Menu
Uma tragédia sucessivamente anunciada

20 ago, 2025 • José Luís Ramos Pinheiro • Opinião de José Luís Ramos Pinheiro


Incêndios sempre os teremos, mas os resultados acumulados ao longo de décadas, envergonham-nos. O esforço heroico, e às vezes mártir, de bombeiros e o sofrimento sem fim das populações atingidas merecem muito mais.

O drama dos fogos não é novo. Nem cá dentro nem lá fora. E as transições climáticas não ajudam, tendem mesmo a agravar o problema. E por todo o lado.

A questão dos incêndios é sazonalmente constante, tira e arruína vidas, destrói património, queima território, prejudica a economia, ofende a ecologia.

É uma tragédia tão permanente como as queixas que ano após ano se repetem. Invariavelmente, as mesmas. Escassez de equipamento, avaria dos meios aéreos, obsolescência de material, descoordenações, falta de planeamento, limpezas por fazer, negligências várias, comportamentos criminosos ou doentios.

No meio de tudo isto, há o folclore partidário de sempre. Somar confusão. Exigir umas quantas cabeças. Tirar vantagem da desgraça. No momento, todos falam. Depois, quase todos se calam.

Em cima da hora, abundamos, todos nós, em teses conjunturais. O que falta é definir e aplicar uma estratégia nacional para uma calamidade que é estrutural.

Uma estratégia acima de qualquer maioria, sobreposta a quaisquer interesses, mobilizadora de todas as competências (porque as temos).

E não se invoquem as restrições orçamentais. O que o país já perdeu em todos estes anos de incêndios devastadores é incalculavelmente superior às dotações orçamentais que permitiriam outra resposta a esta calamidade.

Incêndios sempre os teremos, mas os resultados acumulados ao longo de décadas, envergonham-nos. O esforço heroico, e às vezes mártir, de bombeiros e o sofrimento sem fim das populações atingidas merecem muito mais.

Há um antes e um depois de Pedrógão? Talvez sim. Mas o país no seu todo – Estado e sociedade civil – já fez tudo o que podia e devia? Infelizmente, ainda não.

