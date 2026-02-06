Agradecer aos que caíram e se levantaram

Confirma-se o óbvio: não temos um país preparado para um clima (que era) raro. Não somos os únicos. Aqui ao lado, a tragédia de Valência em 2024 e outras de gravidade variável por essa Europa fora, colocam em evidência fragilidades estruturais semelhantes às nossas. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Tempestades com ventos e chuvas acima da média, seguidas de severas inundações deixaram Portugal atónito pela violência das consequências. As mudanças a introduzir, os planeamentos a fazer, a cultura a transformar devem reconhecer o contexto trazido pelas variações climáticas, agravadas, frequentemente, pela imprevisibilidade humana. Sem uma visão diferente, os erros de ontem serão mais graves amanhã. Não basta pôr um penso rápido numa infeção vasta e profunda. Os especialistas saberão como fazer. E os responsáveis políticos - no Governo, na administração central e na administração local – perceberão que é preciso ver mais longe e fundo. De resto, um país pequeno com meios limitados está obrigado a não desperdiçar os que tem. Nem pode desperdiçar capacidades e oportunidades que tragédias como esta também devem significar.

Freguesia de Ereira transformada numa ilha

Haverá sempre consequências humanas e prejuízos materiais, em eventos desta natureza. Nunca estarão resolvidos todos os problemas nem acauteladas todas as fragilidades. Será sempre impossível a omnipresença massiva de polícias, bombeiros e agentes da proteção civil. Porém, é indispensável ter consciência daquilo que é preciso mudar. Criar um ‘caderno de encargos’ nacional, para os próximos anos. Definir metas e desígnios que mobilizem o país, incluindo os responsáveis políticos. Desenvolver uma cultura de proteção e defesa das pessoas que começa na escola e se prolonga nas universidades, que ganha tração nas empresas, nas câmaras municipais, nos agentes económicos, em geral e nas forças de proteção civil, em particular. Uma cultura transversal com implicações também no ordenamento do território, nos processos construtivos e na salvaguarda das estruturas elétricas e de comunicações. As mortes, os sofrimentos, os prejuízos, a destruição do modo de vida de tanta gente são razões mais do que suficientes para justificarem uma transformação de mentalidades e prioridades. Estas são necessidades maiores que obrigam a maiores compromissos. No meio de tantas vidas à deriva, as disputas ideológicas (?) e partidárias acaloradas para culpar ou absolver responsáveis pela tragédia seriam apenas ridículas se trágicas não fossem. No meio dos alaridos discursivos de alguns políticos, comentadores ou até jornalistas gostava mais de agradecer aos milhares de voluntários que em Leiria e na região centro e agora também outras zonas como Alcácer do Sal, dão o que podem e às vezes o que não têm, por amigos, mas também por desconhecidos.

