Serenidade, apesar da gravidade dos factos.

Equilíbrio, num mundo desequilibrado.

Moderação, contra a tentação (fácil) da radicalização.

Sentido de paz, perante guerras sem sentido.

Coragem nas palavras e no olhar, diante de ameaças e condicionamentos.

Proximidade aos pobres e aos frágeis, no meio de equações mundiais que privilegiam riqueza e poder.

Humanidade, quando o mal se converte em banalidade.

Pragmatismo, ao serviço de valores.

Racionalidade, num homem que respira espiritualidade.

O Papa Leão XIV revelou-se ao mundo na sua viagem a África. Visitou países diferentes, marcados por regimes autoritários ou por guerras civis. Países com muitos pobres, mesmo quando os recursos não são escassos.

Pôs o dedo nas feridas da injustiça, miséria e corrupção.

Combateu a guerra, defendeu a paz.

Nenhuma inibição o calou. Falou por Missão.

Depois de Papas notáveis que o antecederam, chegou Leão XIV. O Papa certo numa hora incerta.

A Providência divina é assim.