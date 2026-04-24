José Luís Ramos Pinheiro
Papa Leão
24 abr, 2026
O Papa Leão XIV revelou-se ao mundo na sua viagem a África. Depois de Papas notáveis que o antecederam, chegou Leão XIV. O Papa certo numa hora incerta. A Providência divina é assim.
Serenidade, apesar da gravidade dos factos.
Equilíbrio, num mundo desequilibrado.
Moderação, contra a tentação (fácil) da radicalização.
Sentido de paz, perante guerras sem sentido.
Coragem nas palavras e no olhar, diante de ameaças e condicionamentos.
Proximidade aos pobres e aos frágeis, no meio de equações mundiais que privilegiam riqueza e poder.
Humanidade, quando o mal se converte em banalidade.
Pragmatismo, ao serviço de valores.
Racionalidade, num homem que respira espiritualidade.
O Papa Leão XIV revelou-se ao mundo na sua viagem a África. Visitou países diferentes, marcados por regimes autoritários ou por guerras civis. Países com muitos pobres, mesmo quando os recursos não são escassos.
Pôs o dedo nas feridas da injustiça, miséria e corrupção.
Combateu a guerra, defendeu a paz.
Nenhuma inibição o calou. Falou por Missão.
Depois de Papas notáveis que o antecederam, chegou Leão XIV. O Papa certo numa hora incerta.
A Providência divina é assim.
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