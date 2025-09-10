O reconhecimento do Estado da Palestina

Nenhum Estado, um Estado ou dois Estados? Mandato internacional, país multirreligioso único ou fronteiras claras e respeitadas entre palestinianos e judeus? Eis o trilema, aparentemente insolúvel, que há mais de um século percorre a história da Terra Santa. Num mundo pós-colonial, em que a figura dos mandatos ocidentais “civilizadores” sobre longínquas partes do globo já acabou, e provada a impossibilidade de ali se constituir um único país multiétnico e multirreligioso em cima de oitenta anos de ódios e guerras, sobra, de facto, a solução dos dois Estados – um judeu e um palestiniano – fiel ao espírito do Plano de Partição da ONU de 1947. Israel existe desde 1948, e a não ser em períodos, como o atual, de conflito aberto, o governo de Telavive nunca recusou essa solução. O mesmo não se pode dizer de muitos países árabes, que durante décadas não reconheceram Israel e não queriam um Estado palestiniano, e dos próprios palestinianos, tragicamente divididos, desde que o Hamas passou a controlar a faixa de Gaza, em 2005-06, entre um movimento terrorista e uma hoje ineficaz Autoridade Nacional da Palestina, mais moderada, mas circunscrita à Cisjordânia e sem canais de diálogo com o Hamas. O 7 de outubro de 2023, a crise dos reféns e a guerra entre Israel e o Hamas relançaram o debate; e no quadro, ou à margem, da Assembleia Geral da ONU que se reúne este mês em Nova Iorque, é expectável que parte da comunidade internacional proceda ao reconhecimento de um Estado Palestiniano. Sinalizando sobretudo um distanciamento crítico face a Israel, esse reconhecimento, neste momento da vida do Médio Oriente, é pouco menos que voluntarista e contraproducente – porque se a solução dos dois Estados é urgente e necessária, ela é hoje mais impossível e perigosa do que nunca. O reconhecimento internacional de um território e comunidade como um Estado supõe a existência de fronteiras, instituições, regime político legitimado, coesão nacional e inserção na legalidade internacional. Nada disto existe entre os palestinianos. É lírico pensar que o ato de reconhecimento, só por si, criará o milagre de reconciliar a Fatah (ANP) com o Hamas, e ainda mais lírico imaginar que, elevado à dignidade de interlocutor estatal, este renuncie ao terrorismo que é a sua essência. É verdade que o eventual reconhecimento vem com essa condição e mais a da libertação dos reféns judeus capturados na barbárie de outubro de 2023. Mas o Hamas, que oprime a sua própria população de Gaza há vinte anos – quando Israel dali retirou, abrindo, nessa altura, uma via para os dois Estados – que expulsou, numa guerra civil, a Fatah, e que nunca se preocupou em criar uma vida social, económica e política de liberdade e bem-estar compatível com a responsabilidade de um Estado, jamais o fará. As dúvidas ou perplexidades não ficam por aqui. O que será o Estado Palestiniano? Nele governará o Hamas ou a ANP? Que fronteiras terá? É possível fazer o reconhecimento de um Estado (a Palestina), onde muitos nunca reconheceram, nem reconhecem ao seu vizinho (Israel) o direito de existir? Não será esse passo uma injustíssima concessão ao Hamas face à Fatah cisjordana, mais moderada e mais dialogante com a comunidade internacional? Sobretudo, pode o mundo confiar que quem pretende exterminar a “entidade sionista” – o Hamas, o Hezbollah e demais Jihads islâmicas, “proxies” do Irão – fará uma conversão beatífica a caminho da paz e do diálogo construtivos? Tenho muitas reservas e uma só crença: a solução dos dois Estados continua a ser a melhor; mas a pressa voluntarista é inimiga da prudência diplomática, e oferecerá uma injusta “recompensa” a que nunca a mereceu.