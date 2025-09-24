​Por que dobram os sinos que dobram por Charlie Kirk

O assassinato de Charles James Kirk horrorizou grande parte da América e do mundo, mas não a totalidade porque, nos dias que se seguiram ao crime, sucederam-se, na América e no mundo, múltiplas manifestações a justificarem e até a louvarem a sua morte. Charlie Kirk, como era conhecido, era um ativista político ultraconservador e um dos líderes oficiosos da ala nacionalista cristã do Partido Conservador. Se o movimento MAGA fosse um partido, ele teria sido o rosto mais audível da “Jota” de Donald Trump. Não faltavam, de resto, detratores que o equiparavam aos líderes das passadas “Juventudes” fascista ou hitleriana de há um século.

A carreira de Kirk começou em 2012, aos 19 anos, quando ingressou no Partido Republicano e fundou, como diretor executivo, a «Turning Point USA» (TPUSA), um “think tank” ou academia de cursos, debates e ativismo que o transformou em estrela das redes sociais e dos media. Entre o seu ideário e o discurso político de Donald Trump, a partir de 2016, houve uma convergência natural, e o atual presidente nunca mais deixou de elogiar e divulgar as posições de Kirk sobre as mudanças climáticas e a Covid-19, a ideologia de género e as teorias críticas da raça, a família, a religião ou a educação. Em julho de 2024, a intolerância esquerdista do politicamente correto quase liquidou Donald Trump a tiro; e um tiro certeiro, através de uma bala legendada com um insulto contra os “fascistas”, bastou para liquidar a vida de Charlie Kirk.

Os últimos dias têm mostrado algumas coisas boas e muitas coisas más a propósito do crime. Surpreendeu pela positiva a moderação e sensatez de Bernie Sanders e pela negativa a atitude de Trump, ao apelar ao poder judicial que aplicasse ao presumível homicida a pena de morte e ao abrir uma espécie de caça às esquerdas, numa assunção de contra-wokismo tão intolerante quanto a dos seus inimigos. Quanto às esquerdas, sempre jactantes na sua suposta superioridade moral, de imediato radicalizaram os termos do debate, como que “culpando” Charlie Kirk pela sua morte ou inventando a teoria da conspiração de que ele terá sido abatido por um profissional a mando da direita, dando ao MAGA o pretexto para a vindicta justiceira que parece agora querer aplicar aos seus adversários!

O facto dramático, trágico, absolutamente reprovável (sem qualquer “mas” com que se pretende justificar o horror) subsiste: Charlie Kirk foi vítima de um brutal assassinato político - uma das vítimas, talvez a mais famosa, da nova “Revolução Americana” da direita radical, em curso, como Martin Luther King ou Robert Kennedy o foram da “Revolução Americana” da esquerda radical da década de 1960. Alguém decidiu, friamente, desfazer o pescoço do jovem Kirk porque as suas ideias e estilo lhe soavam odiosas. Kirk tombou baleado num campus universitário, em mais uma sessão da sua iniciativa «Prove me Wrong»: eram momentos em que ele recebia perguntas de jovens de todas as opiniões, aos quais respondia, em debate vivo, mas nunca (da parte dele) insultuoso. A internet tem inúmeros vídeos em que os que o interpelavam acabavam confrontados com as suas próprias contradições e intolerâncias. Mas porque o animador do que era uma versão americana do muito elogiado “Speaker’s Corner” inglês (em Hyde Park) era Charlie Kirk, o dito só podia ser um perigoso radical, merecedor de abate! Vivemos num mundo em que os “democratas” não respeitam os democratas porque, para os primeiros, a diferença é sempre uma forma de opressão, de ofensa e de “fascismo”. Por isso, os sinos que dobram por Charlie Kirk dobram, na verdade, por uma defunta coisa, tão simples quando rara hoje: o respeito pela liberdade de expressão. Sem ela, nenhuma democracia é digna desse nome.