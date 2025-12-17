A presidencialização da República

Há cem anos que os portugueses elegem presidentes da República. Enfim, “elegem” é maneira de dizer, porque, antes de 1976, só a espaços o fizeram. Durante a Primeira República, o presidente foi sempre eleito pelo Congresso, apenas com a exceção de Sidónio Pais, em 1918. O sufrágio direto foi depois introduzido pela Constituição de 1933, mas o direito de voto permaneceu muito restrito; e, na sequência do susto eleitoral delgadista, em 1958, Salazar fechou a eleição presidencial num colégio parlamentar. Depois do 25 de Abril de 1974, Spínola e Costa Gomes foram nomeados, e não eleitos. Por conseguinte, só a vigência da Constituição de 1976 consagrou definitivamente o sufrágio direto e universal para a presidência, tendo sido assim eleitos Eanes, Soares, Sampaio, Cavaco, Marcelo e quem vier a seguir.

O modelo semipresidencialista português é um híbrido entre os presidencialismos puros (Estados Unidos ou França), e os parlamentarismos puros (Alemanha ou Itália, onde o presidente é um delegado parlamentar). No figurino resultante da revisão constitucional de 1982, o presidente português não governa, mas preside à República; e com uma base de legitimidade direta, popular, que exige metade mais um dos votos dos portugueses, tem mandato para mais do que uma simples, cerimonial ou inócua “magistratura de influência”. Se com menos de 50% dos votos pode um partido ser governo, um órgão de soberania unipessoal com mais de 50% dos votos tem necessariamente de ter uma palavra ativa nos destinos do país. Não se trata de “bonapartizar” a presidência, inventando figurinos à Macron ou ordens executivas à Trump. Mesmo sem isso, um presidente eleito pela nação por maioria absoluta tem de ser um polo de robustez e de resistência do sistema, sobretudo hoje, nos nossos tempos de crises intermitentes, de polarizações partidárias e de executivos minoritários.

O poder presidencial não é só o de enviar mensagens ao parlamento ou recados telegénicos em discursos oficiais. Também não pode residir na permanente ameaça da dissolução parlamentar ou das presidências abertas de oposição a governos. O veto suspensivo, ou absoluto (por inconstitucionalidade comprovada) dos diplomas faz do chefe de Estado um colegislador. Por isso, ele deve ter uma visão e um juízo sobre as matérias da governação, isto é, e para exemplos atuais, sobre a política externa e de imigração, a política laboral e de saúde, a política educativa e do estado social, grandes questões morais ou de costumes, etc. Tendo poderes, o presidente deve ter poder, superior ao de um corta-fitas ou mentor de portugalidades bondosas. O tempo não está para isso e os presentes e futuros governos precisam de respaldo para as reformas urgentes ou de corretor para as asneiras eventuais. O semipresidencialismo tem estes mecanismos redundantes: se um (o governo) falha, o outro (o presidente) lá estará para chamar a atenção, propor correção, alentar e inspirar, sem se substituir ao PM. É um equilíbrio difícil, ao alcance de poucos, que exige enorme inteligência política, cultura institucional, visão para o país e autoridade acima de todas as partes.

Inquéritos recentes têm mostrado que o perfil ideal do Presidente mudou, desde 2021, e que os portugueses querem agora um eleito mais interventivo, que não só colabore e fiscalize, mas que obrigue o governo a andar para a frente: um presidente mais ativo, que não se limite a unir, a estar próximo ou a representar os portugueses. Isto não significa, nem eu o defendo, subsumir São Bento a Belém. No presente, contudo, o eleitorado e as incertezas da condução de Portugal parecem apontar no sentido de uma maior presidencialização da República. Por isso mesmo, a escolha do próximo chefe de Estado é mais importante, e deverá ser mais criteriosa, do que nunca.