José Miguel Sardica
Opinião de José Miguel Sardica
A+ / A-

​Os legados do século XX nas guerras do século XXI

17 jun, 2026 • Opinião de José Miguel Sardica


A Rússia de Putin e os EUA de Trump são as duas encarnações atuais das duas grandes superpotências do século XX, uma a querer recuperar esse estatuto, a outra a não o querer perder.

Quando começou a presente era da incerteza? Na aparência, a mais antiga das guerras que ensombram o nosso mundo – a russo-ucraniana – começou a 24 de fevereiro de 2022; a mais recente – a americano-iraniana, com a subespécie de Israel contra o Hezbollah – teve o seu ensaio geral em junho de 2025 e a sua recente escalada a partir de 28 de fevereiro de 2026. A “operação militar especial” de Putin na Ucrânia já ultrapassou em duração a I Guerra Mundial; o conflito entre Washington e Teerão, por causa do nuclear iraniano e do estreito de Ormuz e envolvendo aliados económicos ou “proxys” terroristas, tem agora um cessar-fogo anunciado, que poderá, ou não, verter-se numa paz mais duradoura dentro de 60 dias, se ninguém o sabotar até lá.

Isto, contudo, é só a micro-história. Em história não há inevitabilidades, mas a espuma dos dias faz muitas vezes perder a noção das possibilidades. Para a Rússia, a invasão “full-scale” da Ucrânia foi apenas a decorrência da política neoimperialista de Vladimir Putin, filha da orfandade da década perdida de Boris Ieltsin e do complexo de cerco com que a retórica do Kremlin malsinou a opção europeísta (NATO e UE) do Leste e de antigas repúblicas da URSS. Putin estreou-se na Chechénia, revelou-se na Geórgia e radicalizou-se na Crimeia, em 2014, e na guerra híbrida que lavrou no Donbass desde então até 2022. Não é um novo Estaline, nostálgico do comunismo e da URSS; pretenderá mais ser um novo czar, cioso de um qualquer “espaço vital” eslavófilo, que simplesmente não aceita que os povos que os russos um dia vassalaram possam livremente decidir o seu futuro, e que procura, desde há duas décadas, senão mesmo desde que chegou ao poder, em 1999, superar o profundo vazio político, identitário e geoestratégico que foi o trauma da Rússia pós-soviética a partir de 1991.

A possibilidade de os EUA colidirem quase “full-scale” com o Irão também não nasceu há um ano. Estava escrita no plano das possibilidades e teve já vários afloramentos desde a revolução iraniana de 1979 até ontem à tarde – com Israel, que a agrava, ou sem Israel, que não a apaga. Houve logo a crise dos reféns, em 1979-81, seguida da guerra dos petroleiros e da aposta de Reagan em Saddam para conter Khomeini, nos anos 80. O fim da guerra fria pode ter dado aos EUA a ilusão triunfalista do unilateralismo. Mas o 11 de Setembro de 2001, apesar de perpetrado pela Al-Qaeda, logo levou George Bush a definir o Irão como o pivô maior do «Eixo do Mal». E o regresso americano ao Médio Oriente – Afeganistão, Iraque e proxys – nunca fez Washington perder de vista que a cabeça do polvo da ameaça islâmica contra o amigo israelita, e xiita contra os aliados locais dos EUA, era (e é) Teerão. Foi em 2025-26; podia ter sido (e já foi) antes. A amizade particularmente belicosa entre Trump e Netanyahu apressou as coisas; mas as coisas têm uma raiz muito mais profunda.

A Rússia de Putin e os EUA de Trump são as duas encarnações atuais das duas grandes superpotências do século XX, uma a querer recuperar esse estatuto, a outra a não o querer perder. Putin não aceita que a Ucrânia se possa europeizar; e Trump está convencido de que a subsistência do Irão implicará a secundarização americana no Médio Oriente e no mundo. Em ambos os casos, a superioridade militar não se traduz em vitória estratégica e política, e oxalá se traduzisse, a bem da Ucrânia na Europa e contra o terrorismo no Médio Oriente. E enquanto a ex-superpotência vilã da história e a grande superpotência heroína da história se arrastam em impasses militares, económicos ou diplomáticos, a China, humilhada até Mao Tsé-Tung e aspirante a grande potência a partir de Deng Xiaoping – lá atrás, na história do século XX – vai tecendo de forma metódica o seu novo lugar de superpotência no século XXI.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Artigos AnterioresJosé Miguel Sardica

Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.