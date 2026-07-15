​A NATO em Ancara: crise ou reconstrução?

A caminho das oito décadas de existência, a NATO pode orgulhar-se de ter sido, e de continuar a ser, a mais robusta e poderosa aliança militar defensiva da história. O estado do mundo em que ela nasceu era, todavia, muito diferente do atual, onde a aliança atlântica tem de continuar a ter – e cada vez mais – um papel dissuasor que nenhuma outra organização internacional (a ONU só tem capacetes azuis e a UE nem sequer um exército comum tem) pode ambicionar.

O Tratado de Washington, que a instituiu em abril de 1949, subscrito pelos 12 Estados fundadores (o Portugal de Salazar foi um deles), destinava-se a reforçar a solidariedade euroamericana num tempo de emergência da guerra fria contra a “nova” (porque globalista) URSS de Estaline. A doutrina Kennan, ou Truman, falava em contenção face ao comunismo; a doutrina Jdanov falava na necessidade vital de Moscovo em satelizar o Leste da Europa; e todos concordavam que a «Cortina de Ferro», anunciada por Churchill, tinha vindo para ficar. A Grécia e a Turquia aderiram em 1952, a RFA em 1955. Os últimos ingressos foram os da Suécia e da Finlândia, temerosas em relação ao “espaço vital” de Putin, em 2024. Hoje, a NATO tem 32 membros e um dispositivo militar avaliado em 1,6 triliões de dólares (dos quais c. 950 mil milhões são dos EUA e os restantes c. 550 mil milhões europeus ou canadianos), oito vezes mais do de que o dispositivo russo e cinco vez mais do que o chinês. A guerra fria terminou há três décadas e meia, mas não desapareceram os inimigos da NATO; bem ao contrário, ressurgiram transfigurados (a Rússia) ou apareceram novos (o Irão e proxys ou a China). Tal como a geoestratégia global mudou, também a NATO teve de mudar. Ela não é uma instituição estática, nem sobre elas devemos ter uma visão essencialista e imutável.

A recente cimeira e comunicado de Ancara são mais um momento para a sua história. Para o que interessa ao ocidente, o balanço foi positivo. Houve convergência na reafirmação do art.º 5.º, na identificação da Rússia como a grande ameaça e no elogio à Ucrânia, que tem hoje a melhor máquina de guerra europeia (embora fora da aliança) – tão eficaz que está a colocar Moscovo em sentido e levou Donald Trump a anunciar a autorização para Kiev poder produzir autonomamente os intercetores de mísseis «Patriot», de tecnologia americana. E o presidente norte-americano, desta vez, foi comedido, não fazendo exigências ou ameaças novas, salvo repetir o apetite que tem pela Gronelândia, a aversão que nutre pela Espanha ou a possibilidade de retirar tropas da Europa. É verdade que a assinatura do comunicado de Ancara não impedirá que, amanhã, Trump decida outra coisa e use outra retórica. Mas a cimeira de Ancara terá revelado um dado importante: a Europa sabe que precisa dos EUA, porque desinvestiu na sua defesa, falhou na coesão dos seus valores e não voltará a ser o que já foi; e os EUA também sabem (Rubio versus Vance) que a sua projeção de poder passa pela Europa, pelas bases americanas na Europa e pela contiguidade desta em relação à Rússia e até ao Médio Oriente. E a importante Turquia foi a anfitriã disto…

Donald Trump é imprevisível. Como magnata de negócios, e não como político diplomata, acha que o multilateralismo e as alianças exploram os EUA e coartam-lhe o poder pessoal. Quer vender armas à Europa, via NATO, enquanto percebe ter de ser duro com os europeus, como a base MAGA espera dele. Mas tudo somado, com alguma retração americana (que é estratégia para obter um melhor «burden sharing»), ou com alguma maior europeização da NATO, a aliança é benéfica para ambos. Ela não está em crise; poderá, sim, estar em reconstrução, o que é uma notícia esperançosa.