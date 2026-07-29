​Trump 2028: é para levar a sério?

Já no primeiro mandato de Trump, e com maior insistência desde a reeleição, a hipótese de os seus oito anos de presidência dos EUA se prolongarem para um 3.º mandato tem alimentado os mais diversos rumores, cenários… e vaidades do próprio. O recente aparecimento, em ato público, de bonés com a inscrição «Trump 2028» veio reacender a questão. Steve Bannon dá-a como certa e Trump namora essa possibilidade, porque o seu narcisismo não tem limites e o seu sentido institucionalista e legalista só tem os limites que ele quiser. E uma não-questão tornou-se assim uma questão ponderosa, que irá decerto marcar o debate até ao final deste mandato.

Pela letra e pelo espírito da Constituição norte-americana, não há como Trump poder ser reeleito para um 3.º mandato. A 22.ª Emenda, de 1951, estabelece sem margem para dúvidas o limite de dois mandatos, seguidos ou interpolados. Isso não era lei até então, mas um costume, instituído por George Washington ao recusar, em 1796, ser reeleito depois de oito anos no cargo. E foi o caso de Franklin Roosevelt, que morreu no seu 4.º mandato, numa presidência como que prolongada pelas urgências da Grande Depressão e da II Guerra Mundial, a ditar a introdução da emenda de limitação hoje em vigor. Para que um 3.º mandato seja possível e legal, teria de haver a derrogação daquele preceito, o que requer aprovação por dois terços de ambas as Câmaras do Senado e por três quartos dos Estados – fasquias que a atual administração não tem.

Sem ser pela via legal, só resta a via ilegal – o que seria uma anedota de mau gosto numa América politicamente funcional, mas que alimenta toda a sorte de cenários conspirativos nesta América do ‘improvável-até-Trump-o-fazer’. Há quem sugira tresler a 22.ª Emenda para que o limite de dois mandatos se aplique apenas a mandatos “consecutivos” e não “interpolados”, e Trump é o único presidente vivo nesta situação. Há quem imagine que Vance ou Rubbio poderiam ser eleitos em 2028 num «ticket» em que o vice-presidente seria Trump; o presidente-fantoche abdicaria logo após a posse, e o vice Trump encetaria o seu 3.º mandato. Ou então, para suavizar a coisa, Trump poderia ser o presidente da Câmara dos Representantes e – juro que li isto – o «ticket» ser Vance (ou Rubbio) e a filha, Ivanka, como vice. Abdicando os dois, e cumprindo a linha de sucessão (não monárquica, embora Trump adore a pompa real), seria o «Speaker of the House» a assumir a presidência. Acontece que, de acordo com a 12.ª Emenda, de 1804, não pode ser candidato a vice-presidente quem quer que seja inelegível para presidente, porque justamente pode ter de lhe suceder.

Mais sinistra é a hipótese de, em 2028, com os EUA numa (qualquer) guerra, a votação de um estado de emergência suspender procedimentos e adiar as eleições, como Trump já lembrou ter ocorrido com Zelensky na Ucrânia. O atual inquilino da Casa Branca ficaria então numa presidência prorrogada (até quando?), como Trump já elogiou ter sido, ao fim ao cabo, o que Xi Jinping assegurou para si. Ora, porque a 20.ª Emenda, de 1933, explicita que o presidente dos EUA tem de tomar posse a 20 de janeiro do ano em que o seu antecessor completa o quadriénio do seu 1.º ou 2.º mandatos, qualquer adiamento da eleição presidencial é também inconstitucional.

Esgotados estes cenários, todos ilegais, resta a Trump candidatar e fazer vencer um fantoche (Hegseth seria o mais fiel), a filha, o filho Donald Jr. (em estilo Bolsonaro), ou o genro Kushner (com o lóbi judaico), para continuar a mandar na sombra. Estamos na «silly season» e talvez tudo isto não passe de divertimento infantil de um presidente que se tornou material de «memes» e de anedotas. Porque a não ser assim, e se a intenção dele é real, o caso deixará de ser risível para passar a ser muito preocupante.