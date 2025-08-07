Sabe o que significa “zinholho”? Uma pista — pertence ao corpo-humano

Verão é sinónimo de praia para quase toda a gente. Mas em Miranda do Douro, no extremo nordeste de Portugal, onde o sol nasce primeiro, o mar não chega — e está tudo bem! Porque por aqui não faltam rios e ribeiras, tudo bons motivos para se mergulhar — até na língua.

Chegou agosto, e com ele o rechino de l sol — que em português — é quando o sol está bem quente. Um calor que nos faz querer andar znudos ou amplache — que quer dizer sem roupa — sem uma única manga a tapar o braço ou a pierna.

Este calor só dá para desfrutar de uma forma: Chapéu na cabeça, chanatas ou alpargátas — que são chinelos — nos pies. E depois é só ficar deitado de nalgas para o ar para çcansar — descansar.

O que são os zinolhos?

Pertencem ao corpo humano - são os joelhos.

Às terças e quintas, ao fim do dia, durante o mês de Agosto, põe-se a Lhéngua de Fuora para aprender mirandês, uma palavra de cada vez.

Esta é uma rúbrica Renascença em colaboração com a Associação de Língua e Cultura Mirandesa (ALCM), com produção e apresentação de Lara Castro, sonorização de Beatriz Garcia e imagem gráfica de Rodrigo Machado.