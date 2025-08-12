Menu
Renascença Renascença
Lhéngua Fuora
Lhéngua de Fuora
Uma viagem ao coração das Terras de Miranda — entre histórias, ditos e tradições. Esta é a rubrica da Renascença onde se aprende mirandês, uma palavra de cada vez — este mês de agosto, às terças e quintas, depois das 19h, na rádio.
A+ / A-
Arquivo
O Principezinho fala mirandês (e não é o único)

Língua Mirandesa

Lhéngua de Fuora: "O Principezinho" fala mirandês

12 ago, 2025 • Lara Castro


Neste episódio do “Lhéngua de Fuora”, mergulhamos nas leituras de verão… em mirandês. Dos clássicos aos romances e contos — escritos nas Terras de Miranda.

Férias são sinónimo de descanso, sol, água… e tempo para pôr as leituras em dia. E por que não fazê-lo em mirandês? Há clássicos que talvez não saiba que já falam esta língua.

Grandes clássicos também se contam em mirandês. L Princepico, soa familiar? "O Principezinho", o livro mais traduzido do mundo depois da Bíblia — também está escrito em mirandês, mas há mais.

Mensaije, de Fernando Pessoa, as bandas desenhadas do Astérix e Obélix, L’s Lusíadas. Até L Sbarrulho dun Anjo — "A queda de um anjo" — de Camilo Castelo Branco. Sbarrulho significa desmoronamento, ruína.

“A Queda dum Anjo” em mirandês

“A Queda dum Anjo” em mirandês

Livro de Camilo Castelo Branco vai ter uma versão (...)

Aliás, o protagonista da "Queda dun Anjo", Calisto Eleoi era natural de Caçarelhos, atualmente uma aldeia do concelho de Vimioso, mas onde ainda se fala mirandês, porque historicamente é Terra de Miranda.

Esta semana, em vez de uma só palavra, trago livros cheios delas! Que tal mergulhar em histórias nascidas, na Terra de Miranda e escritas em mirandês?

Para quem é adepto romances: La Bouba de la Tenerie de Amadeu Ferreira — é uma opção.

Se procura viajar até Miranda do Douro sem sair de casa: LhuçMiranda de Carlos Ferreira e Luís Cangueiro.

Para os mais nostálgicos: Monólogos de Solidon de Adelaide Monteiro promete uma viagem às memórias do antigamente.

E para os mais novos: Manuol Ruano, nabegador de l Praino, de Ana Afonso e Alcides Meirinhos

​Astérix volta a falar mirandês

​Astérix volta a falar mirandês

Novo álbum dos irredutíveis gauleses vai ter ediçã(...)

Às terças e quintas, ao fim do dia, durante o mês de Agosto, põe-se a Lhéngua de Fuora para aprender mirandês, uma palavra de cada vez.

Esta é uma rúbrica Renascença em colaboração com a Associação de Língua e Cultura Mirandesa (ALCM), com produção e apresentação de Lara Castro, sonorização de Beatriz Garcia e imagem gráfica de Rodrigo Machado.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.