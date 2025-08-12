Lhéngua de Fuora: "O Principezinho" fala mirandês

12 ago, 2025 • Lara Castro
Férias são sinónimo de descanso, sol, água… e tempo para pôr as leituras em dia. E por que não fazê-lo em mirandês? Há clássicos que talvez não saiba que já falam esta língua.
Grandes clássicos também se contam em mirandês. L Princepico, soa familiar? "O Principezinho", o livro mais traduzido do mundo depois da Bíblia — também está escrito em mirandês, mas há mais.
Mensaije, de Fernando Pessoa, as bandas desenhadas do Astérix e Obélix, L’s Lusíadas. Até L Sbarrulho dun Anjo — "A queda de um anjo" — de Camilo Castelo Branco. Sbarrulho significa desmoronamento, ruína.
Aliás, o protagonista da "Queda dun Anjo", Calisto Eleoi era natural de Caçarelhos, atualmente uma aldeia do concelho de Vimioso, mas onde ainda se fala mirandês, porque historicamente é Terra de Miranda.
Esta semana, em vez de uma só palavra, trago livros cheios delas! Que tal mergulhar em histórias nascidas, na Terra de Miranda e escritas em mirandês?
Para quem é adepto romances: La Bouba de la Tenerie de Amadeu Ferreira — é uma opção.
Se procura viajar até Miranda do Douro sem sair de casa: LhuçMiranda de Carlos Ferreira e Luís Cangueiro.
Para os mais nostálgicos: Monólogos de Solidon de Adelaide Monteiro promete uma viagem às memórias do antigamente.
E para os mais novos: Manuol Ruano, nabegador de l Praino, de Ana Afonso e Alcides Meirinhos
