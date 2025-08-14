Menu
Renascença Renascença
Lhéngua Fuora
Lhéngua de Fuora
Uma viagem ao coração das Terras de Miranda — entre histórias, ditos e tradições. Esta é a rubrica da Renascença onde se aprende mirandês, uma palavra de cada vez — este mês de agosto, às terças e quintas, depois das 19h, na rádio.
A+ / A-
Arquivo
Cascabois Zebolhados? Vai quer tê-los na mesa de petiscos de verão
Cascabois Zebolhados? Vai quer tê-los na mesa de petiscos de verão. Ouça aqui o podcast Lhéngua de Fuora

Lhéngua de Fuora

Cascabois zebolhados? Vai quer tê-los na mesa de petiscos de verão

14 ago, 2025 • Lara Castro


O menu de hoje tem cheiro a lume aceso e sabor a mesa cheia… com uma pitada de mirandês.

Lá vêm elas, as festas da aldeia. E com elas, o canhono — em português, cordeiro — assado ou refugado. Para beber, bino ou auga, e hoje em dia até há cerbeija, que os tempos são modernos.

Os mais resistentes começam o dia com o zaiuno ou zanjun — o pequeno-almoço — que consiste, tradicionalmente, em meio quartilho (um copo) de augardente, acompanhado de um carolo (uma fatia) de pan com meia cebolha picada com a nabalha — uma faca feita, artesanalmente, em Palaçoulo.

Aliás, em todo o distrito de Bragança, uma palaçoula é sinónimo de faca. Porquê? Porque é em Palaçoulo, aldeia do concelho de Miranda do Douro, que estas facas são produzidas.

O que são cascabois zebolhados e tabafeias?

E as palavras de hoje vêm diretas da mesa. Começamos com os cascabois — os amendoins — perfeitos para acompanhar uma cerbeija numa esplanada. E, para os mais preguiçosos, há cascabois zebolhados: amendoins já descascados.

Outro petisco que não pode faltar é a tabafeia — a nossa conhecida alheira.

E se o prato principal foi bem servido… que venha a sobremesa: melones e balancies (melões e melancias), os clássicos do verão. Lá mais para o fim do calor, chegam as ubas — docinhas e boas para comer ou para beber.

Às terças e quintas, ao fim do dia, durante o mês de Agosto, põe-se a Lhéngua de Fuora para aprender mirandês, uma palavra de cada vez.

Esta é uma rúbrica Renascença em colaboração com a Associação de Língua e Cultura Mirandesa (ALCM), com produção e apresentação de Lara Castro, sonorização de Beatriz Garcia e imagem gráfica de Rodrigo Machado.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.