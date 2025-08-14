Cascabois zebolhados? Vai quer tê-los na mesa de petiscos de verão

Lá vêm elas, as festas da aldeia. E com elas, o canhono — em português, cordeiro — assado ou refugado. Para beber, bino ou auga, e hoje em dia até há cerbeija, que os tempos são modernos.

Os mais resistentes começam o dia com o zaiuno ou zanjun — o pequeno-almoço — que consiste, tradicionalmente, em meio quartilho (um copo) de augardente, acompanhado de um carolo (uma fatia) de pan com meia cebolha picada com a nabalha — uma faca feita, artesanalmente, em Palaçoulo.

Aliás, em todo o distrito de Bragança, uma palaçoula é sinónimo de faca. Porquê? Porque é em Palaçoulo, aldeia do concelho de Miranda do Douro, que estas facas são produzidas.

O que são cascabois zebolhados e tabafeias?

E as palavras de hoje vêm diretas da mesa. Começamos com os cascabois — os amendoins — perfeitos para acompanhar uma cerbeija numa esplanada. E, para os mais preguiçosos, há cascabois zebolhados: amendoins já descascados.

Outro petisco que não pode faltar é a tabafeia — a nossa conhecida alheira.

E se o prato principal foi bem servido… que venha a sobremesa: melones e balancies (melões e melancias), os clássicos do verão. Lá mais para o fim do calor, chegam as ubas — docinhas e boas para comer ou para beber.

