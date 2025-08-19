Pauliteiros ou dançadores? Descubra a dança das Terras de Miranda

Dança de espadas, dança guerreira, dança dos trabalhadores ou dança popular? A verdade é que não há consenso entre os estudiosos sobre a verdadeira origem da “Dança dos Pauliteiros”.

Há quem diga que a tradição tem mais de dois mil anos — alguns apontam a Transilvânia como berço, outros ligam-na às danças guerreiras da Grécia Antiga.

Por cá, uma coisa é certa: os dançadores — que é como se diz pauliteiros — são um dos maiores ícones do folclore nacional e ibérico.

O grupo tem oito dançadores — quatro guias e quatro piões — acompanhados por três músicos que dão vida à gaita de foles, à caixa de guerra, ao bombo ou à flauta pastoril. A dança pode ser vista como um grande jogo de pés coordenados.

Lhaços: a palavra que dá nome aos passos



A palavra de hoje é Lhaços, que significa danças. Os pauliteiros têm cerca de cinquenta lhaços diferentes. E porquê este nome? Porque os movimentos abrem e fecham como um laço de apertar. Alguns lhaços são acompanhados por letras, na maioria em mirandês, e os paus que usam são feitos na região.

Ao fim de semana, basta dar duas voltas por Miranda do Douro e é quase certo: lá estão eles, os pauliteiros, a dançar pelas ruas da cidade. Uma escapadinha curta, mas com sabor a tradição!

Às terças e quintas, ao fim do dia, durante o mês de Agosto, põe-se a Lhéngua de Fuora para aprender mirandês, uma palavra de cada vez.

