Uma viagem ao coração das Terras de Miranda — entre histórias, ditos e tradições. Esta é a rubrica da Renascença onde se aprende mirandês, uma palavra de cada vez — este mês de agosto, às terças e quintas, depois das 19h, na rádio.
Sabe para que servem as necras? Uma pista - são redondas e pequenas
Sabe para que servem as necras? Uma pista - são redondas e pequenas. Ouça aqui o Lhéngua Fuora

Lhéngua de Fuora

Sabe para que servem as necras? Uma pista - são redondas e pequenas

28 ago, 2025 • Lara Castro


Neste episódio de "Lhéngua de Fuora" descubra os jogos tradicionais que ainda hoje mantêm crianças e adultos a rir e a competir nas aldeias.

Sem internet, nem consolas. Por cá, basta um baralho espanhol, uma necras no bolso — e a brincadeira dura a tarde toda.

Nas tabernas e tascas das terras de Miranda, o baralho espanhol é rei. Há quem jogue ao burro, à sueca, mas em Miranda do Douro - é muito provável passar uma tarde de domingo a jogar o chincalhão.

Entre paus, copas, ouros e espadas… por estas bandas, nem as cartas escapam à língua mirandesa.

O Valete de Paus? É burro de palos.

A Dama de Espadas? É la sota, também conhecida por la lhambisqueira — e porquê? Porque o sinal... é deitar a língua de fora num gesto bem, bem subtil.

O Sete de Ouros é a manilha.

O Sete de Copas? L manelhon.

O Às de Espadas? Esse é conhecido por mata ternos.

Baralho arrumado. Vamos à palavra de hoje?

O que são necras?

Anda no bolso e jogam-se no chão - as necras - que são berlindes. As necras eram pequenos xeixos — pedras encontradas no ribeiros.

Mas não ficamos por aqui. Para quem prefere outros jogos, nas Terras de Miranda também se joga à la cunca, uma espéce de malha. Ou à bilharda- que era jogado pelos rapazes — geralmente no campo, quando se guardavam as vacas no lameiro.

Às terças e quintas, ao fim do dia, durante o mês de Agosto, põe-se a Lhéngua de Fuora para aprender mirandês, uma palavra de cada vez.

Esta é uma rúbrica Renascença em colaboração com a Associação de Língua e Cultura Mirandesa (ALCM), com produção e apresentação de Lara Castro, sonorização de Beatriz Garcia e imagem gráfica de Rodrigo Machado.

