Sabe o que significa sparbar? Uma palavra que leva o mirandês longe

No concelho de Miranda do Douro, o mirandês aprende-se na escola — desde os mais pequeninos — da pré até ao 12.º ano.

Há uma hora por semana dedicada à Lhéngua i Cultura Mirandesa. Quase 80% dos alunos escolhem, voluntariamente, aprender a língua. O problema? Só há três professores para cerca de 400 alunos.

Quer aprender mirandês?

A Associaçon de Lhéngua i Cultura Mirandesa tem cursos online, níveis I e II, geralmente dois por ano — e qualquer um pode aprender! Já contou com alunos de todos os continentes, muitos mirandeses na diáspora — incluindo muitos professores. Aliás, os cursos são reconhecidos como formação contínua.

O que significa sparbar?

E a palavra de hoje é sparbar - que significa espalhar. A parba — é o cereal colhido que se põe nos campos para ser trilhado. Antigamente, sparbar era espalhar a parba.

Hoje, usa-se também no sentido de espalhar a língua, dar-lhe voz, levá-la mais longe.

E é assim, palavra a palavra, que se constrói uma ponte entre o passado e o futuro.

Porque o mirandês não é só uma língua — é a voz dos avós, o ritmo das danças — o sabor da terra, o eco das canções.

E enquanto houver quem queira aprender, quem queira sparbar, haverá sempre quem a entenda.

Às terças e quintas, ao fim do dia, durante o mês de Agosto, põe-se a Lhéngua de Fuora para aprender mirandês, uma palavra de cada vez.

Esta é uma rúbrica Renascença em colaboração com a Associação de Língua e Cultura Mirandesa (ALCM), com produção e apresentação de Lara Castro, sonorização de Beatriz Garcia e imagem gráfica de Rodrigo Machado.