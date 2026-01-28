​75 minutos pouco mobilizadores e no fim... pode ganhar a abstenção

Deixamos para trás o único debate da segunda volta com a sensação de que foi tempo demais para conversa tão pouco substantiva. Se, em alguns dos 30 confrontos anteriores, foi possível sentir que um pouquinho menos de pressão dos cronómetros não faria mal, neste frente a frente entre António José Seguro e André Ventura terá sido mais frequente, nos espíritos de muito de nós, a presença da frase ‘isto nunca mais acaba’.

E porquê?

Antes de mais, porque as estratégias adotadas por ambos os candidatos foram muito pouco mobilizadoras. Por um lado, Ventura passou mais de metade do tempo a controlar a tentação de interromper o adversário e a gerir a agressividade, num esforço claro para alargar a sua base de apoio entre eleitores de Marques Mendes e de Cotrim de Figueiredo e, sobretudo, para fazer caminho na redução da sua taxa de rejeição global. Por outro lado, Seguro cedeu à tentação de exibir a caderneta de cromos dos apoios (com um, em particular, que incomoda muito o líder do Chega – Cavaco Silva), assumiu de forma precoce a pele de ‘presidente já eleito’ e, sobretudo, fez muito pouco para salientar o risco de ameaça ao regime democrático e ao enquadramento constitucional vigente que vê na candidatura oposta. Ou seja, por motivos diferentes, nenhum passou aos eleitores a ideia de que pode estar algo muito relevante em jogo nesta segunda volta.

Depois, porque a organização temática do debate - da responsabilidade dos jornalistas - privilegiou questões da vida política nacional mais ligadas com a governação corrente, do que assuntos estratégicos, mais na órbita de atuação presidencial. Falou-se marginalmente de Defesa, por exemplo, e a política internacional ficou para um fim acelerado, em que se percebeu muito pouco para além da natural atrapalhação de André Ventura com a tensão entre a administração Trump e a Europa. Tratando-se de um debate único, com tempo alargado, exigia-se outro cuidado a quem o preparou.

Por último, porque os momentos de maior entusiasmo e/ou de novidade quase se contam com os dedos de uma só mão: Seguro esteve muito melhor do que Ventura quando se falou de enriquecimento ilícito (enunciando iniciativas concretas que teve quando foi deputado) e Ventura conseguiu ser mais assertivo na descrição das dificuldades na Saúde; Seguro foi menos claro do que certamente queria quando se falou de Emigração e Ventura pôs-se fora de pé quando sugeriu que o Procurador Geral da República fosse escolhido entre pares (no Ministério Público). De ambos, apenas certezas quanto a dois tópicos com influência direta na política do atual Governo - a legislação laboral (que só passará se acordada em Concertação Social) e o fim antecipado da presença de Ana Paula Martins à frente do ministério da Saúde.

Quais as implicações de um debate tão morno?

Numa segunda volta em que um dos candidatos tem um eleitorado mais fixo e o outro agrega forças e vontades distintas, será este último o que arrisca mais se a campanha não conseguir passar uma noção de risco e um sentimento de urgência. Tendo sido o mais votado na primeira volta e sendo até o candidato que todas as sondagens apontam como vencedor, António José Seguro terá mais a perder com uma campanha repetitiva e sem chama. André Ventura, que entrou neste ‘jogo’ a pensar nas próximas legislativas, ensaiou por estes dias a mudança de tema geral - a ‘batalha contra o Socialismo’ está a ser substituída pela ‘luta entre as Elites e o Povo’ (curiosamente, uma proposta pilhada à tradição da Esquerda) - e sabe que uma abstenção mais alta o pode favorecer e que qualquer resultado seu acima de 30% solidifica os argumentos de líder da Direita.

O debate pode ter sido o arranque de uma campanha que se arrasta penosamente até ao dia 8 de fevereiro ou pode ter sido uma falsa partida. A Democracia ganharia se se confirmasse esta segunda opção.