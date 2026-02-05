O peito aberto do país mostrou-nos que Presidente quer ser cada um dos candidatos

A mais invulgar campanha eleitoral da nossa história recente termina sem deixar grandes saudades. O debate de ideias e propostas foi mais intenso na primeira volta e os dois candidatos pouco ou nada quiseram acrescentar na campanha para a segunda.

As sondagens anteciparam um só desfecho e isso contribuiu para que António José Seguro e André Ventura se tivessem ocupado com a sua vidinha, reduzindo as interações – tão comuns numa campanha acesa – ao mínimo possível; o candidato mais favorecido pelas sondagens apresentando-se já como um (quase) Presidente em exercício e o candidato que ganhou o que tinha a ganhar com a ida à segunda volta optando por um regresso à sua essência de líder partidário.



A tempestade que esventrou o peito do país condicionou, de forma quase absoluta, o que quer que estivesse previsto pelas candidaturas para esta última semana, mas teve o efeito secundário de nos fixar o olhar, com clareza, no tipo de chefe de Estado que poderemos ter se optarmos por um ou por outro.

António José Seguro, apresentou-se no terreno em diálogo com as autoridades locais, não fugindo de um tom crítico relativamente à prestação desastrada do Governo, mas posicionando-se sempre como um ‘acelerador de resultados’. André Ventura optou por regressar a um discurso mais veemente sobre as fragilidades do Estado central (com argumentos que repete independentemente das circunstâncias), apresentando-se, em simultâneo, como principal intérprete de oposição ao atual executivo e como – caso eleito – agente de mudança profunda ‘em todo o sistema político’.

Neste finalzinho de percurso, Seguro mostrou-se mais preocupado com os efeitos de um aumento significativo da abstenção no próximo domingo do que com a relação a estabelecer – caso ganhe – com governo eleitos, independentemente da sua cor política. Ventura apropriou-se da expressão de Sá Carneiro – um Governo, uma maioria, um Presidente – para deixar claro que uma vitória sua alteraria a tradição de relacionamento entre Belém, o Governo e a Assembleia da República, assumindo para si próprio um papel mais interventivo e para o Chega o lugar de instrumento de ‘uma maioria de mudança’.

Uma campanha pouco animada permitiu-nos, portanto, por força de um evento extremo inesperado, perceber melhor que Seguro vê vantagens no sistema político que temos – com demarcação clara de territórios entre os vários órgãos – e que Ventura prefere um sistema em que o presidente possa ter mais influência no trabalho da Assembleia e na atividade do Governo (à imagem, talvez, de líderes que admira). A decisão é, por enquanto, nossa – aproveitemos com consciência o privilégio.