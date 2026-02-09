O que fica destas eleições para lá do sonoro suspiro de alívio?

09 fev, 2026
A noite de ontem contrariou os receios de um aumento substancial da abstenção e, de caminho, mostrou-nos um país que decidiu mobilizar-se em torno de uma candidatura centrada no respeito pela Constituição e pelo equilíbrio de forças entre diferentes órgãos de poder político. O resultado esmagador de António José Seguro na segunda volta das eleições presidenciais sugere ainda que esse mesmo país entendeu bem os riscos de uma deriva autoritária e não está – para já, pelo menos – disposto a "brincar com o fogo".
Mas a noite deu-nos também sinais de mudanças em curso na vida política nacional, que podem ser determinantes nos próximos anos.
As convulsões na área da Direita só estarão a começar. O candidato derrotado, André Ventura, teve talvez o momento mais desconfortável da sua vida política recente e isso percebeu-se com enorme clareza na forma com evitou jornalistas, num primeiro momento, e como requentou argumentos e chavões – com alguma indignidade apropriou-se de novo da figura de Francisco Sá Carneiro, por exemplo – no seu discurso de "derrota/vitória".
Sendo verdade que conseguiu mais cerca de 300 mil votos do que o Chega nas últimas legislativas, é igualmente verdade que, tendo-se intitulado líder da Direita, não foi capaz de convencer a maioria dos apoiantes de Marques Mendes, Gouveia e Melo ou Cotrim de Figueiredo.
O ar torturado que apresentou às câmaras talvez fosse o reflexo de que sente ter chegado a um ponto crítico – como crescer entre quem quer outro discurso sem perder os que gostam dele ruidoso. Esta reflexão, sobre o número de pessoas que se sente confortável com o "não é não" precisa de ser feita igualmente pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, que será o maior derrotado das eleições presidenciais; perdeu no apoio a um candidato que ficou em 5.º lugar, perdeu ao decidir não se pronunciar sobre a 2.ª volta e perdeu, de novo, ontem à noite, ao arrastar-se num discurso longo e aborrecido ao estilo "no pasa nada".
Um Chega mais consciente dos seus limites vai ainda ser mais acutilante contra o seu real inimigo, o PSD, e Luís Montenegro deu, até agora, todas as razões a militantes do partido para estarem muito apreensivos. Por último, Cotrim de Figueiredo, que criou há dias um "movimento", percebeu com humildade – espera-se – que os votos recebidos na 1.ª volta foram quase todos entregues a outros na 2.ª volta e, nesse sentido, não são seus (curiosamente, ou talvez não, foram mais para Ventura do que os de eleitores de Marques Mendes ou de Gouveia e Melo). A IL terá, portanto, que trilhar um caminho autónomo duro, entre PSD e Chega, longe da exuberância que o resultado de Cotrim poderia sugerir.
À Esquerda, um PS que vai escolher em breve uma nova liderança ganha algum fôlego na gestão de uma prudente associação a Seguro e isso pode acontecer, por exemplo, em duas áreas que o novo Presidente já sinalizou como relevantes na sua atuação imediata – a revisão das leis do Trabalho e a assistência às vítimas da catástrofe que atingiu o país nas últimas semanas. Mas o equilíbrio não vai ser fácil, sobretudo se o Governo depender de si para se manter em funções.
Os restantes partidos de Esquerda que – à exceção do Livre – terão sugerido o voto em Seguro como "opção menos má" terão pela frente anos difíceis, de coabitação com um Presidente que não vê vantagens na rutura e de confronto com perceções negativas sobre as suas próprias prioridades, sobre a sua atuação e sobre o seu discurso.
O Presidente que mais votos recebeu do eleitorado português iniciará funções em cima de um conjunto substantivo de expectativas, com um espectro político fragmentado e com níveis baixos de confiança no Estado e nos seus agentes. É natural que muito depressa comece a desiludir alguém. Vamos ver se, como disse no discurso de ontem à noite, "o medo paralisa" ou não.