O que fica destas eleições para lá do sonoro suspiro de alívio?

A noite de ontem contrariou os receios de um aumento substancial da abstenção e, de caminho, mostrou-nos um país que decidiu mobilizar-se em torno de uma candidatura centrada no respeito pela Constituição e pelo equilíbrio de forças entre diferentes órgãos de poder político. O resultado esmagador de António José Seguro na segunda volta das eleições presidenciais sugere ainda que esse mesmo país entendeu bem os riscos de uma deriva autoritária e não está – para já, pelo menos – disposto a "brincar com o fogo".

Mas a noite deu-nos também sinais de mudanças em curso na vida política nacional, que podem ser determinantes nos próximos anos.

As convulsões na área da Direita só estarão a começar. O candidato derrotado, André Ventura, teve talvez o momento mais desconfortável da sua vida política recente e isso percebeu-se com enorme clareza na forma com evitou jornalistas, num primeiro momento, e como requentou argumentos e chavões – com alguma indignidade apropriou-se de novo da figura de Francisco Sá Carneiro, por exemplo – no seu discurso de "derrota/vitória".

Sendo verdade que conseguiu mais cerca de 300 mil votos do que o Chega nas últimas legislativas, é igualmente verdade que, tendo-se intitulado líder da Direita, não foi capaz de convencer a maioria dos apoiantes de Marques Mendes, Gouveia e Melo ou Cotrim de Figueiredo.

O ar torturado que apresentou às câmaras talvez fosse o reflexo de que sente ter chegado a um ponto crítico – como crescer entre quem quer outro discurso sem perder os que gostam dele ruidoso. Esta reflexão, sobre o número de pessoas que se sente confortável com o "não é não" precisa de ser feita igualmente pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, que será o maior derrotado das eleições presidenciais; perdeu no apoio a um candidato que ficou em 5.º lugar, perdeu ao decidir não se pronunciar sobre a 2.ª volta e perdeu, de novo, ontem à noite, ao arrastar-se num discurso longo e aborrecido ao estilo "no pasa nada".