​Uma questão de ciclos

Pedro Proença foi ausência notada no anúncio oficial de Fernando Gomes de que é candidato à presidência do Comité Olímpico de Portugal (COP).

Este distanciamento estratégico de Pedro Proença não impediu que Fernando Gomes anunciasse publicamente que conta com o apoio do seu sucessor na FPF “a bem do desporto nacional e do olimpismo”.

Veremos se será mesmo assim ou se Pedro Proença, que assume na segunda-feira a presidência da Federação Portuguesa de Futebol, opta por se manter equidistante do processo eleitoral no COP, transmitindo a ideia de que é ele o novo “rei” e que é em torno de si que as peças se devem movimentar.